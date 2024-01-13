"الإسعاف الجوي" ينقل مصابًا حالته خطيرة جراء تصادم في المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:32 صباحاً

باشر الإسعاف الجوي التابع لهيئة الهلال الأحمر السعودي بلاغًا بخصوص وقوع حادث تصادم في منتزه البيضاء البري في المدينة المنورة. وبحسب ما ورد في البلاغ؛ فقد أسفر التصادم عن وقوع حالة إصابة خطيرة. ونجح التدخل الإسعافي الجوي في نقل المصاب إلى مدينة الملك سلمان الطبية.

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