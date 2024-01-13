انت الان تتابع توتر وارتباك.. إلغاء 80% من رحلات الطيران في خطوط بروكسل الجوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 11:34 صباحاً

تَسبب الإضراب المفاجئ للطيارين والطواقم المسافرة، في ارتباك وشل الحركة بالخطوط الجوية لبروكسل؛ مما أدى إلى إلغاء 70 إلى 80% من الرحلات المقررة اليوم السبت؛ وفق ما أعلنته ناطقة باسم الشركة. وقالت المتحدثة: "نأسف لدعوة نقابات الطيارين إلى إضراب مفاجئ، ندعوهم للانضمام إلينا حول طاولة الحوار لمواصلة النقاشات والحيلولة دون وقوع أضرار يمكن تجنبها بخطوط بروكسل الجوية". وأضافت وفق "الفرنسية": "نتقدم باعتذارنا لكل الركاب" المتضررين؛ دون أن تعلق على مطالب الموظفين. ودعت ثلاث نقابات طيارين إلى إضراب لمدة 24 ساعة اعتبارًا من صباح السبت، وطالبت بربط المزايا غير المدرجة في الرواتب بالتضخم. ودعت نقابة أخرى طواقم المقصورة إلى الانضمام إلى إضراب الطيارين للمطالبة بـ"زيادة الرواتب"، وتوزيع أفضل لساعات العمل؛ وفق بيان. وتشغل خطوط بروكسل الجوية التابعة لمجموعة لوفتهانزا الألمانية نحو أربعين طائرة تخدم زهاء 85 وجهة، وكانت الشركة قد شهدت إضرابًا كبيرًا شَمِلَ الطيارين والمضيفات والمضيفين في يونيو 2022 شل رحلاتها.

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