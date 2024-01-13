انت الان تتابع تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 12:02 مساءً

شهدت الساعات الأخيرة تطورات جديدة في مفاوضات نادي الاتحاد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا، لاعب أتليتكو مدريد الإسباني. وكشف الصحفي "نيكولا شيرا" عن أن "أنخيل كوريا" يقترب من الاتحاد؛ مشيرًا إلى أن مسؤولي النادي جاهزون لتقديم عقد للاعب لمدة 3 سنوات. وشدد في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة "إكس"، على أن اللاعب الأرجنتيني منفتح على فكرة الانضمام إلى الدوري السعودي، كما أن أتلتيكو مدريد سيطلب 30 مليون يورو للموافقة على بيعه. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس، أن مارسيلو غالاردو، مدرب الاتحاد قدّم أول طلب رسمي له منذ توليه قيادة الاتحاد، وهو ضم أنخيل كوريا، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد. وبدأ أنخيل كوريا البالغ من العمر 28 عامًا، مسيرته الاحترافية مع نادي سان لورينزو الأرجنتيني في الفترة من 2012 وحتى 2014، ثم انتقل إلى صفوف أتليتكو مدريد في 2015، كما يلعب للمنتخب الأرجنتيني منذ 2015. ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة وبفارق 25 نقطة عن الهلال المتصدر.

كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في مفاوضات الاتحاد مع الأرجنتيني أنخيل كوريا لاعب أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.