ليلًا ونهارًا.. "المسند": طريف أبرد من لشبونة وسان فرانسسكو ولوس أنجلوس شتاءً

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محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إنه وفقًا للسجلات المناخية طويلة الفترة؛ فإن معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) في طريف يكون أبرد من لشبونة ولوس أنجلوس وسان فرانسسكو في الليل والنهار.

وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس": "في حين يكون الليل في طريف أبرد من ليل روما وأثينا وذلك في فصل الشتاء، وأبرد من ليل لندن في يناير فقط".

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