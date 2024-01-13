انت الان تتابع عقب اكتشاف شرخ بقمرة القيادة.. بوينغ 737 ماكس تعود لمطار ياباني بعد إقلاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في واقعة جديدة عادت طائرة بوينغ 737 ماكس لمطار ياباني بعد إقلاعها اليوم عقب اكتشاف شرخ بقمرة القيادة.

وشكّلت طائرات "بوينغ" من طراز "737 ماكس" جدلًا واسعًا بين مختلف الأوساط الأمريكية والعالمية خلال السنوات القليلة الماضية، بسبب العيوب والمشاكل الفنية والتقنية التي رافقتها منذ بداية تصنيعها ووضعها في الخدمة مما أدى إلى حادثين جويين تسبّبا بمقتل مئات المسافرين عبرها، ليتم بعدها توقيفها عن الخدمة وإجراء التحقيقات اللازمة ومن ثم إعادة استئناف رحلاتها.

والاثنين الماضي أعلنت شركة الطيران الأمريكية "ألاسكا إيرلاينز"، أنها اكتشفت "قطعًا غير مثبتة جيدًا" في بعض طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس 9"؛ بعد 3 أيام من تعرض إحدى طائراتها من نفس هذا الطراز لحادث أثناء تحليقها.

وقالت الشركة في بيان لها نقلته وقتها الفرنسية أن الفحص الأوليّ أظهر أن "بالإمكان رؤية قطع غير مثبتة جيدًا في بعض الطائرات".

وأتى هذا البيان بعد ساعات من إعلان شركة الطيران الأمريكية "يونايتد إيرلاينز" أنها اكتشفت خلال فحص أوليّ لمخارج الطوارئ التي ألغي استخدامها، في أسطولها من طائرات "بوينغ 737 ماكس 9"، عددًا من البراغي غير المشدودة جيدًا.