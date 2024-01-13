انت الان تتابع الجماهير السعودية تواصل التوافدَ إلى الدوحة لمساندة الأخضر في كأس آسيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 12:31 مساءً

يتواصل توافُدُ جماهير الأخضر السعودي إلى العاصمة القطرية "الدوحة"؛ لمساندة المنتخب في بطولة كأس آسيا 2023. وقد انطلقت، أمس الجمعة، النسخةُ الـ18 من بطولة كأس آسيا قطر 2023، بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمها إلى ست مجموعات. ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة السادسة التي تضمّ منتخبات: "تايلاند، وقرغيزستان، وعُمان". ويمثّل المنتخبُ السعودي قطبًا رئيسيًّا في معادلة كرة القدم الآسيوية؛ إذ نجح "الأخضر" بالتتويج بطلًا للقارة في ثلاث مناسبات سابقة، كما يعتبر ممثّلًا دائمًا في نهائيات كأس العالم.

كانت هذه تفاصيل خبر الجماهير السعودية تواصل التوافدَ إلى الدوحة لمساندة الأخضر في كأس آسيا 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.