الجيش الأمريكي يفقد اثنين من جنوده قبالة سواحل الصومال

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 12:53 مساءً

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم (السبت)، فقدان اثنين من أفراد البحرية الأمريكية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس الماضي. وأوضح الجيش في بيان أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما، وفقًا لـ"فرانس برس". من جانبها، بينت القيادة المركزية الأمريكية، أنها نشرت البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي لدعم سلسلة من المهام. وأشارت إلى عدم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.

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