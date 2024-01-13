غدًا.. الرياض تشهد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 12:56 مساءً

تُختتم، مساءَ غدٍ الأحد، منافساتُ كأس السوبر الإسباني، وذلك بإقامة المباراة النهائية، والتي ستجمع ريال مدريد وبرشلونة على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود في الرياض، وذلك في تمام العاشرة مساءً "بتوقيت السعودية". وكان ريال مدريد قد تمكّن من العبور إلى نهائي البطولة، بعد فوزه على غريمه التقليدي أتلتيكو مدريد بنتيجة "5-3" يوم الأربعاء الماضي، في أولى مباريات البطولة، فيما أكمل برشلونة نصاب المتأهلين بفوزه على أوساسونا بنتيجة "2-0" يوم الخميس؛ ليتجدد الموعد بين الفريقين في الرياض، بعد آخر نهائي جمعهما في النسخة الماضية 2023م بالرياض، والتي نجح برشلونة في الفوز بها بنتيجة "3-1" على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية. وقد الخليج 365 للمملكة استضافةُ ثلاث نسخٍ سابقةٍ من كأس السوبر الإسباني؛ إذ أقيمت الأولى عام 2020م في محافظة جدة وتوّج بلقبها ريال مدريد، ليعود مجددًا ويثبت جدارته بحصد ثاني الألقاب عام 2022م في الرياض، فيما ظفر برشلونة بآخر نسخةٍ عام 2023 في الرياض. ويعدّ كأس السوبر الإسباني ضمن حزمةٍ من الأحداث الرياضية التي تحتضنها المملكةُ، بتنظيمٍ من وزارة الرياضة، وتندرج تحت برنامج جودة الحياة؛ لتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ لتكون وجهةً رائدةً ومركزًا رياضيًّا مهمًّا في احتضان الفعاليات العالمية.

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