الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 5835 فلسطينيًّا منذ السابع من أكتوبر الماضي

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محمد بن مسعود - الدمام - وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 5835 فلسطينيًّا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير لها، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيًّا اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى أن الأسرى يعيشون ظروف اعتقال قاسية من تعذيب جسدي ونفسي.

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