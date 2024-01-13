الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 1:28 مساءً

سجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 2023، أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات، ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبًا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحًا. وبلغت الخسارة 114.3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي. وفي 2022 حقق ربحًا قدره 58.8 مليار دولار. هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفيدرالي؛ للحد من التضخم المرتفع؛ فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف، بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها. ودفع الاحتياطي الفيدرالي بذلك 281.1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178.7 مليار دولار عن العام السابق.

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