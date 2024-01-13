انت الان تتابع مجلس السيادة السوداني يرفض المشاركة في قمة "الإيقاد" المخصصة لبحث أوضاع البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 يناير 2024, 1:47 مساءً
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم (السبت)، رفض المشاركة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد"، المقرر عقدها بأوغندا في الـ18 من يناير الجاري، المخصصة لبحث الأوضاع في السودان والصومال وإثيوبيا.
وذكر المجلس في نشرة صحفية، أنه "ظل يتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات، خصوصاً جهود إيقاد في الوصول لسلام في السودان، بيد أن إيقاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد، دون تقديم تبرير لإلغاء اللقاء الذي دعت له ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت الزعم بأن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، بينما كان يقوم بجولة في عدد من دول الإيقاد في التاريخ ذاته".
وأضاف أنه بناءً عليه، قطع المجلس بعدم وجود ما يستوجب عقد قمة لمناقشة أمر السودان قبل تنفيذ مخرجات القمة السابقة.
وقال المجلس: "نجدد تأكيدنا على أن ما يدور في السودان هو شأن داخلي، وإن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي، في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".
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