مجلس السيادة السوداني يرفض المشاركة في قمة "الإيقاد" المخصصة لبحث أوضاع البلاد

وذكر المجلس في نشرة صحفية، أنه "ظل يتعاطى بإيجابية مع كل المبادرات، خصوصاً جهود إيقاد في الوصول لسلام في السودان، بيد أن إيقاد لم تلتزم بتنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي، بلقاء رئيس مجلس السيادة وقائد التمرد، دون تقديم تبرير لإلغاء اللقاء الذي دعت له ديسمبر (كانون الأول) 2024، تحت الزعم بأن قائد التمرد لم يتمكن من الحضور لأسباب فنية، بينما كان يقوم بجولة في عدد من دول الإيقاد في التاريخ ذاته".