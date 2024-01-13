انت الان تتابع قبل موقعة عمان.. مانشيني يضم "البريك "و"حاجي" و"اليامي" للقائمة النهائية لكأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 1:57 مساءً

قرر المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم "روبرتو مانشيني" ضم اللاعبين "محمد البريك، طلال حاجي، محمد اليامي" للقائمة النهائية لكأس آسيا 2023 بـدلًا من اللاعبيـن "أيمن يحيـى، عبـاس الحسن، نواف العقيدي". كما سمح مانشيني للاعب "ريان حامد" بمغادرة معسكر الأخضر والانضمام مجددًا لمعسكر المنتخب تحت 23 عامًا. ويشارك المنتخب السعودي في كأس آسيا 2023 التي انطلقت يوم أمس 12 من شهر يناير الحالي في دولة قطر، وتستمر حتى العاشر من فبراير القادم. الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يأتي في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عمان، قرغيزستان، تايلاند. وسيستهل الأخضر مبارياته في البطولة يوم 16 يناير الجاري بمواجهة منتخب عمان على استاد خليفة الدولي عند الثامنة والنصف مساءً.

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