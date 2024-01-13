انت الان تتابع مسؤول مصري: معبر رفح مفتوح وتكدس الشاحنات بسبب عرقلة إسرائيل دخولها غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
13 يناير 2024, 2:33 مساءً
أفاد مسؤول أمني مصري في معبر رفح، اليوم (السبت)، بأن معبر رفح مفتوح طوال اليوم وعلى مدار الساعة، وأن مئات الشاحنات التي تحمل المساعدات تتكدس في مدينة العريش وأمام المعبر؛ بسبب عرقلة إسرائيل لدخولها إلى قطاع غزة؛ وذلك من خلال فرض إجراءات خاصة بتفتيشها في معبري كرم أبو سالم والعوجة.
وأضاف المصدر أن معبر رفح لم يغلق نهائيًّا من الجانب المصري؛ وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي.
ونفى مزاعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، التي حمّلت مصر مسؤولية عدم دخول مساعدات كافية إلى القطاع.
وأوضح أنه يتم يوميًّا تجهيز مئات الشاحنات، التي تحمل المساعدات والوقود؛ لكن يجب أن تذهب للتفتيش من قِبَل إسرائيل في معبري كرم أبو سالم والعوجة؛ وفقًا للآلية المتفق عليها من جانب مصر وأمريكا وإسرائيل، التي سمحت إسرائيل بمقتضاها بدخول المساعدات.
وبيّن المصدر أنه نتيجة إجراءات التفتيش البطيئة المتعمدة من جانب إسرائيل تتكدس مئات الشاحنات في الجانب المصري في انتظار انتهاء الإجراءات والدخول إلى غزة.
وذكر أن إسرائيل تعطل أيضًا خروج المصابين والمرضى والأجانب من غزة.
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