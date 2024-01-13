"البجالي" يشكر المعزين في وفاة أخيه

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّم مراسل صحيفة "الخليج 365" بمنطقة مكة المكرمة الزميل الإعلامي عبدالرزاق البجالي، الشكر لكل من قدّم واجب العزاء في وفاة أخيه رحمه الله.

وشكر "البجالي"، جميع الزملاء والأصدقاء والأقارب؛ سائلًا الله عز وجل، أن يجزيهم خير الجزاء، ولا يريهم أي مكروه، ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

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