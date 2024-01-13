مظاهرات حاشدة تنطلق في عواصم عديدة دعمًا لغزة

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محمد بن مسعود - الدمام - شارك عشرات الآلاف في مظاهرات حاشدة في عدة مدن حول العالم، وخاصة في أوروبا؛ لدعم الشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف الحرب المدمرة، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتي تدخل شهرها الرابع.

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