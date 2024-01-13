غزة.. استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان غرب الخليل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 4:06 مساءً

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3 فلسطينيين استشهدوا، بينهم طفلان، برصاص القوات الإسرائيلية قرب مستوطنة "أدورا" غرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة مساء الجمعة. ويبلغ أعمار القتلى 19 و16 و15 عامًا. وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنهم يعيشون في بلدة إذنا غرب الخليل، وهم أبناء عم، ويعملون في جمع الحديد، وكانوا يسلكون بشكل دائم الطريق عند المستوطنة. قتلهم الأمن الإسرائيلي للاشتباه بهم أثناء تواجدهم خلال مواجهات مسلحة حدثت قرب المستوطنة.

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