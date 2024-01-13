شكرا لقرائتكم خبر عن كارثة .. مشكلة في المعدة تهددك بمرض عقلي خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توصلت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين في جامعة ماكجيل بكندا أن جرثومة المعدة تنتقل إلى الدماغ وتسبب مرض ألزهايمر.

ووفقا لما جاء في موقع ذا صن فإن جرثومة المعدة (H. pylori) هي عبارة عن بكتيريا تعيش في طبقة المخاط المبطنة للمعدة.

لا تتسبب جرثومة المعدة في مضاعفات خطيرة إلا في حوالي 15% ممن يصابون بقرحة المعدة أو الاثني عشر، وعسر الهضم، و التهاب المعدة ،وسرطان المعدة، و يمكن أن تؤثر جرثومة المعدة في أماكن كثيرة.

واجري فريق من الباحثين تحليل بيانات لأكثر من 4 مليون شخص تبدأ أعمارهم من سن ال 50 عامًا.

وجدت الدراسة أن الذين عانوا من أعراض جرثومة المعدة كانوا أكثر خطر بنسبة 11% للإصابة بمرض ألزهايمر.

وكان خطر الإصابة بمرض الزهايمر أعلى ما بين سبع إلى عشر سنوات بعد ظهور العدوى، بنسبة 24%.



أوضح الباحثون أنهم لم يتمكنوا من إثبات أن عدوى الملوية البوابية هي بالتأكيد سبب زيادة خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، لكنهم توقعوا أن الجراثيم قد تنتقل إلى الدماغ، مما يؤدي إلى التهاب وفقدان خلايا الدماغ.

ورجح العلماء وجود ارتباط بين جرثومة المعدة والجهاز العصبي المركزي حيث يمكن أن تصل إلى الدماغ عبر المحور الفموي الأنفي الشمي أو عن طريق وحيدات الخلية المصابة من خلال حاجز الدم في الدماغ مما يؤدي إلى التهاب عصبي، وتلف الخلايا والتنكس العصبي.

واعتقدوا أن جرثومة المعدة تعطل ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى الإفراط في إنتاج الأميلويد الموجود في أدمغة مرضى ألزهايمر كما أن الأضرار التي تسببها جرثومة المعدة في الأمعاء يمكن أن تؤثر في امتصاص فيتامين ب 12 والحديد والذي يرتبط نقصه بالخرف.