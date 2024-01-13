انت الان تتابع لليوم الثاني على التوالي.. قطاع غزة بدون اتصالات وإنترنت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة لليوم الثاني؛ بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل وقطع إسرائيل للاتصالات.

كما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمها العاملة في قطاع غزة؛ بسبب قطع إسرائيل خدمات الاتصالات والإنترنت؛ مما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمها في تقديم خدماتها الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني على التوالي.. قطاع غزة بدون اتصالات وإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.