المبعوث الأممي لليمن يدعو جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 4:24 مساءً

دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، اليوم (السبت)، جميع الأطراف المعنية بالتطورات في البلاد، إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. وحذّر "جروندبرج" في بيان، من تزايد عدم اليقين إزاء الوضع في المنطقة؛ وفقًا لـ"رويترز". وقال: "ألاحظ بقلق بالغ السياق غير المستقر بشكل متزايد في المنطقة وتأثيره السلبي على جهود إحلال السلام في اليمن والاستقرار والأمن في المنطقة".

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