انت الان تتابع وزير الخارجية السوداني يبحث مع المبعوث الأممي وقف إطلاق النار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 5:30 مساءً

أعلن علي الصادق، وزير الخارجية السوداني المكلف، اليوم السبت أنه بحث مع رمطان لعمامرة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، أهمية الحوار السياسي، وضرورة وقف إطلاق النار، والانخراط في عملية سياسية، تشمل الفرقاء في السودان. وأوضح "الصادق" في بيان أنه ناقش أيضًا مع "لعمامرة" الوضع الإنساني الحرج الذي يسود أغلب مناطق السودان بسبب استيلاء قوات الدعم السريع على مخازن الغذاء والأدوية والمواد الطبية. وبيَّن أن المبعوث الأممي سيعقد مباحثات مع قوى سياسية فاعلة في الملف داخل وخارج السودان. وأشار إلى أن "لعمامرة" قد يضع خارطة طريق لحل الأزمة في السودان عقب انتهاء المشاورات التي يجريها مع جميع الأطراف.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية السوداني يبحث مع المبعوث الأممي وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.