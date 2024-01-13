قصف موقع حوثي أُطلِق منه صاروخ في اتجاه البحر الأحمر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2024, 6:12 مساءً

استهدفت ضربة جديدة بعد ظهر اليوم (السبت) موقعًا عسكريًا للحوثيين في الحديدة بغرب اليمن، ردًا على صاروخ أطلقوه منها في اتّجاه البحر الأحمر، بحسب ما ذكر مصدران أمني وعسكري في صفوف الحوثيين. وأفاد مصدر عسكري موال للحوثيين في الحديدة، لم يكشف عن اسمه، بضرب الموقع، الذي انطلق منه قبل قليل صاروخ حوثي على أطراف مدينة الحديدة في اتجاه البحر الأحمر، وفقًا لـ"فرانس برس". وأضاف أنه لم يعرف ما إذا كان القصف من البحر أم غارة. من جانب آخر، أكد مصدر أمني في شرطة الحديدة دون الكشف عن هويته، حصول الضربة الجديدة.

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