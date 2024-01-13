شكرا لقرائتكم خبر زراعة مليون شتلة محلية في محمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قامت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة مليون شتلة من 13 نوعا من الأنواع النباتية البرية المحلية، التي قام المركز بإنتاجها وتوريدها للمحمية .

وتنوعت الشتلات المزروعة من الطلح والسدر والأرطى والغضى وغيرها من الأنواع النباتية البرية المحلية التي تنمو بصورة طبيعية في أراضي المحمية في ثلاثة مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، وهي وادي معارك وقاع بوهان والمغيراء.

وتطمح الهيئة أن تسهم زراعة هذه الشتلات إلى إنتاج الأكسجين وامتصاص أطنان من الكربون وزيادة الغطاء النباتي والحد من زحف الرمال.

وتعد محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية أكبر المحميات البرية الطبيعية في الشرق الأوسط بمساحة تبلغ 130,700 كيلومتر مربع، وتتقاطع مع أربع مناطق إدارية وهي منطقة الجوف وحائل والحدود الشمالية وتبوك، وتتنوع فيها الموائل الطبيعة والتضاريس والتشكيلات الجغرافية الفريدة من نوعها.

الشتلات المزروعة:

تنوعت ما بين الطلح والسدر والأرطى والغضى.

تنمو بصورة طبيعية في أراضي المحمية.

تنمو في 3 مواقع تشجير مختلفة داخل نطاقها، هي: