حاتمية حائل تجذب آلاف الزوار والسياح من مختلف الأعمار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس الأول فعاليات «حاتمية» التي تنظمها أمانة المنطقة في متنزه الأمير سعود بن عبدالمحسن بحائل، حيث استمتع أهالي المنطقة وزوارها على مدى 3 أيام بفعالياتها المتنوعة.

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي، أن الأمانة حرصت في فعاليات «حاتمية» على التنوع الذي يتناسب مع زوار الفعاليات باختلاف الأعمار والذائقة لديهم لتقدم مجموعة من الفعاليات التي رسمت لهم عنوان الكرم الحاتمي ابتداء بالضيافة السعودية، والفنون الشعبية المتمثلة في العرضة، والسامري، وإدخال البهجة والسرور للأطفال من خلال المنطقة المخصصة لألعابهم الترفيهية والتعليمية والتثقيفية المتنوعة في أشكالها وأهدافها، إضافة إلى الخيمة الترفيهية المخصصة لألعاب الكبار، والأكلات الشعبية التي منها « الكبيبة الحائلية» والمقشوش، والخيمة السعودية، والجلسات الشعبية، والخط الثمودي، وعدد من الفقرات التي تحاكي المظاهر الثقافية للمنطقة.

وأكد عمق الإرث السياحي والثقافي التي تزخر به منطقة حائل، منوها لدور الأمانة في تقديم ذلك لزوار وسياح المنطقة ضمن خططها الدائمة والمستمرة في تنظيم عدد من الفعاليات والمبادرات والمهرجانات للوصول إلى نسب عالية في السياحة المستدامة التي تحقق أعلى معايير جودة الحياة وتوظيف الميز النسبية للمنطقة في طبيعتها وأجوائها وتضاريسها الخلابة، لتحقيق أشمل الروافد السياحية والاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030، وجعل منطقة حائل مقصدا لعدد من السياح والزوار.