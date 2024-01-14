شكرا لقرائتكم خبر عن بورش عمل ومحاضرات.. انطلاق أعمال ملتقى "كونجرس الجراحة 2024" بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انطلقت في جدة اليوم أعمال الملتقى العلمي الـ15 الذي نظمته الجمعية السعودية للجراحة العامة "كونجرس الجراحة 2024م"، بعقد حزمة من ورش العمل التي تعنى بالجراحة.
جاء ذلك بحضور عدد من المهتمين والمختصين في الجراحة العامة، ونخبة من الجراحين المحليين والدوليين والخبراء في الجراحة.
وتخلل الملتقى في يومه الأول تنظيم العديد من المحاضرات والتطبيق العملي على الأنسجة واستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر يوسف علاوي، أهمية هذه الورش في كونها تجمع الأطراف المهتمة من الجيل الجديد من الجراحين بأساتذة متمكنين يقدمون أفضل ما لديهم لتطوير الأجيال القادمة من الجراحين.
جاء ذلك بحضور عدد من المهتمين والمختصين في الجراحة العامة، ونخبة من الجراحين المحليين والدوليين والخبراء في الجراحة.
ورش عملوتركزت ورش العمل المتنوعة على تطوير مهارات المتدربين في إجراء العمليات وتوصيل الأمعاء وإجراء الأشعة التلفزيونية ووضع أنبوب تصريف القفص الصدري وأحدث طرق التئام الجروح.
وتخلل الملتقى في يومه الأول تنظيم العديد من المحاضرات والتطبيق العملي على الأنسجة واستخدام الأدوات والأجهزة الحديثة.
عمليات نوعيةفي حين ستكون ضمن أعمال الملتقى ورشتا عمل بنقل مباشر من العمليات وإجراء عمليات نوعية بالتعاون مع جامعة تبوك.
وأكد نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر يوسف علاوي، أهمية هذه الورش في كونها تجمع الأطراف المهتمة من الجيل الجديد من الجراحين بأساتذة متمكنين يقدمون أفضل ما لديهم لتطوير الأجيال القادمة من الجراحين.