شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء مناسك العمرة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون المملكة والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام