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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أداء مناسك العمرة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين يغادرون المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بدأ ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة مغادرة مكة المكرمة أمس السبت، عائدين إلى بلدانهم، بعد أن أقاموا في المملكة نحو 10 أيام، أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف.
وكان في وداع الضيوف المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عددٍ من مسؤولي البرنامج.
سعادة بالزيارة
وأعرب الضيوف لدى مغادرتهم، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف.
ورفعوا أكف الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على استضافتهما لهم وتمكينهم من أداء مناسك العمرة.
وأكدوا أن هذا البرنامج يأتي في إطار الأعمال الإسلامية العظيمة التي تقدمها المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام.
ووصل ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مستهل زيارتهم إلى المدينة المنورة، وأقاموا الصلوات في المسجد النبوي الشريف، وتشرفوا بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصاحبيه الكريمين.
كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، وكذلك المتحف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقاهم فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.
بعد ذلك غادروا المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة، وزاروا مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض الوحي في حي حراء الثقافي.
كما أقام البرنامج للمستضافين يومًا ترفيهيًا بمتنزه الكر في الطائف، ثم التقاهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عواد بن سبتي العنزي في مقر إقامتهم.
يشار إلى أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، يمثلون الدفعة 15، التي تضم 250 ضيفًا يمثلون 14 دولة آسيوية، هي: ماليزيا، الفلبين، إندونيسيا، تايون، ماينمار، فيتنام، لاوس، هونج كونج، اليابان، بروناي، تايلاند، كوريا، كمبوديا، منغوليا.
وكان في وداع الضيوف المغادرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عددٍ من مسؤولي البرنامج.
سعادة بالزيارة
وأعرب الضيوف لدى مغادرتهم، عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي الشريف.
ورفعوا أكف الضراعة إلى المولى -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، خير الجزاء على استضافتهما لهم وتمكينهم من أداء مناسك العمرة.
شكر وعرفانووجه الضيوف الشكر إلى المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، على ريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين، وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج، والمعتمرين والزوار.
وأكدوا أن هذا البرنامج يأتي في إطار الأعمال الإسلامية العظيمة التي تقدمها المملكة منذ تأسيسها لخدمة الإسلام.
كما صلوا في مسجد قباء، وزاروا شهداء أحد، وكذلك المتحف، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقاهم فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ.
كما أقام البرنامج للمستضافين يومًا ترفيهيًا بمتنزه الكر في الطائف، ثم التقاهم وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عواد بن سبتي العنزي في مقر إقامتهم.