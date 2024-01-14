انت الان تتابع ناشطون مؤيدون للفلسطينيين يحاولون هدم السياج عند البيت الأبيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

أفاد مراسل "نوفوستي" بأن متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين حاولوا -دون جدوى- هدم سياج يبلغ ارتفاعه مترين بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن ورموا الشرطة بالزجاجات الفارغة.

يوم أمس السبت، شهدت واشنطن احتجاجاً كبيراً لدعم وقف إطلاق النار في غزة، وسار المتظاهرون في شوارع المدينة وتوقفوا بالقرب من البيت الأبيض، وحاول الناشطون اقتحام السياج المثبت عند البيت الأبيض. ولكن تم تعزيز قوات الشرطة الموجودة هناك، وقام المتظاهرون برشقهم بالألعاب والزجاجات.

وخلال ذلك، حلّقت مروحية تابعة للشرطة في سماء المنطقة، وعلى الأرض أشعل المتظاهرون القنابل الدخانية.

وعلى الجانب الآخر من المحيط اعتقلت شرطة لندن تسعة مشاركين في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين جرت يوم السبت في العاصمة البريطانية.

وقالت شرطة لندن، يوم الجمعة الماضي، إن نحو 1700 ضابط سيوفرون الأمن وضمان القانون في لندن خلال المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين يوم السبت، وهي أول فعالية احتجاجية كبيرة في عام 2024.

وذكرت شرطة لندن على شبكة "إكس" الاجتماعية عقب احتجاج يوم السبت: "لقد عاد آخر المتظاهرين الآن إلى منازلهم وتم وقف عملية الشرطة. معظم الذين شاركوا في الفعالية اليوم تصرفوا بسلام والتزموا بالقانون. وبشكلٍ إجمالي، تم اعتقال تسعة أشخاص".

يُشار إلى أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص بتهمة التحريض على الكراهية العنصرية، واثنين بتهمة الإخلال بالنظام العام، وتم احتجاز شخص آخر لحيازته أشياءً يمكن أن تسبّب أضراراً. وكان ثلاثة أشخاص آخرين يوزعون منشورات وتم اعتقالهم للاشتباه في دعمهم منظمة محظورة.