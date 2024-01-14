انت الان تتابع عبر فرق الإنقاذ داخل مستشفى بالباحة.. "المدني" يحرّر إصبع شخص من "خاتم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - حرّرت فرق الدفاع المدني بالباحة، إصبع شخص من قطعة معدنية "خاتم"؛ وذلك داخل أحد المستشفيات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة "إكس": "الدفاع المدني بالباحة يحرّر إصبع شخص من قطعة معدنية (خاتم)، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى".

كانت هذه تفاصيل خبر عبر فرق الإنقاذ داخل مستشفى بالباحة.. "المدني" يحرّر إصبع شخص من "خاتم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.