انت الان تتابع "تعليم الطائف": إحداث 11 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية العام القادم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 6:52 صباحاً

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف، إحداث 11 مدرسة جديدة في مختلف المراحل الدراسية، 4 منها للبنين، و7 منها للبنات للعام الدراسي القادم 1446هـ. والمدارس المُحدثة هي: مدرسة بشر بن الوليد للمرحلة المتوسطة في شمال الحلقة الشرقية، سهل بن قيس المتوسطة "بنين" في الرحبة شرق السيل، الرميدة المتوسطة "بنين" في حي الرميدة، القلت الثانوية "بنين" بحي القلت، خولة بنت عقبة الابتدائية "بنات" في حي النظام في الواسط، آمنة بنت الحكم للبنات "متوسطة" شمال الحلقة الشرقية، رقية بنت ثابت متوسطة "بنات" في مثملة في الحوية، الرحبة متوسطة "بنات" في الرحبة شرق السيل، حبيبة بنت سهل للبنات "متوسطة" في الرميدة، سعاد الأنصارية "ثانوية بنات" شمال الحلقة الشرقية ، الرحبة ثانوي "بنات" شرق السيل. ونوّه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، بالدعم اللامحدود والمتواصل للقيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها الدائم على تهيئة البيئة التعليمية الملائمة للطلاب والطالبات والكوادر الإدارية والتعليمية. وقدّم الغامدي شكره وامتنانه لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، ومحافظ الطائف؛ لحرصهم ومتابعتهم المستمرة، مثمّنًا لوزير التعليم دوره وحرصه على توفير البيئة المدرسية المحفزة للإبداع والابتكار .

كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الطائف": إحداث 11 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية العام القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.