5 آلاف مراجع لعيادة العظام بمستشفى الأسياح خلال 12 شهر

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الدمام - شريف احمد - استقبلت عيادة العظام بمستشفى الأسياح خلال العام الماضي، وذلك ضمن أكثر من 25 ألف مستفيد من العيادات الخارجية بالمستشفى بمختلف تخصصاتها خلال العام المنصرم 2023م.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عيادة العظام استقبلت العدد الأكبر من المراجعين الذين بلغ عددهم 5001 مراجع، تلتها عيادة الباطنية التي بلغ عدد مراجعيها 3794 مراجعا، وجاءت عيادة النساء والولادة في المرتبة الثالثة حيت استفادت من خدماتها 2776 مراجعة.وأضاف أن الإحصائية السنوية للمستشفى بينت أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة المسالك البولية بلغ 1716 مستفيداً، في حين استفاد من عيادة الأذن والأنف الحنجرة 1969 مراجعا، أما عيادة الجلدية فقد استقبلت 2067 مراجعا.وذكر أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة الأطفال كان 1914 مستفيداً، فيما كان عددهم في عيادة العيون 17258 مستفيداً، وفي عيادة الجراحة كان العدد 1596 مستفيدا، في حين استفاد من عيادة الأسنان 2520 مراجعا، ليبلغ بذلك مجموع المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى الأسياح للعام الماضي 25081مستفيداً.