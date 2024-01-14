الدفاع المدني: إنقاذ 7 أشخاص إثر حريق مبنى بتبوك وإنقاذ 6 آخرين في حادث مشابه بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت مديرية الدفاع المدني اليوم إن فِرَقها في الطائف نجحت في إنقاذ (6) أشخاص؛ إثر حريق في مبنى، ولا إصابات.

وفي وقت لاحق اليوم نجحت فِرَق الدفاع المدني في تبوك في إنقاذ (7) أشخاص إثر حريق في مبنى، نتج عنه إصابةٌ تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية.

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