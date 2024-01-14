المركز الوطني للوثائق: هذه عقوبة أي موظف يفشي أسرار عمله

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محمد بن مسعود - الدمام - قال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، إن أي موظف ينشر وثيقة سرية أو يفشي معلومات سرية متعلقة بعمله، سيتم وقفه عن أي مهام تتعلق بالوثائق السرية .

في رسالة توعوية له اليوم قال المركز: يُوقف أي موظف عام أو مَن في حكمه، يقوم أو يشتبه في قيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.

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