"سلامتك": المركبات الخارجة من الطريق الرئيس إلى الخدمة لها الأولوية

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية أن المركبات الخارجة من الطريق الرئيس إلى طريق الخدمة، لها أولوية المرور، ويجب فتح الطريق أمامها تجنبًا للحوادث.

وأضافت منصة التواصل والتوعية للجنة "سلامتك"، أن فتح الطريق للسيارات الخارجة من الطريق الرئيس يعزّز السلامة المرورية ويمنع وقوع الحوادث.

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