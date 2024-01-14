اضطراب وعي واستسقاء دماغي وفشل كلوي.. جراحة عاجلة تنقذ حياة ثلاثيني بينبع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 8:18 صباحاً

تمكّن الفريق الطبي بمستشفى ينبع العام، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إجراء عملية نوعية لإنقاذ حياة مريض يعاني نزيفاً حاداً واستسقاءً دماغياً وفشلاً كلوياً حاداً مع اضطراب في درجة الوعي. وأوضح تجمُّع المدينة الصحي، أن المريض ثلاثيني وحضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى ينبع العام وهو يعاني انخفاضاً في درجة الوعي وصعوبة في التنفس وضغط دم مرتفعاً غير منتظم عالي الخطورة مع وجود سمنة مفرطة، حيث تم وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود نزيف حاد واستسقاء دماغي مع وجود فشل كلوي حاد. ونوّه التجمع إلى أنه بعد تقييم الحالة مع مختلف التخصصات الطبية، قرّر الفريق الجراحي إجراء عملية عاجلة لتصريف السائل المخي والتي تكللت بنجاح -بحمد الله-، ليتم تحويل المريض بعدها لقسم العناية المركزة حتى تحسنت درجة الوعي لديه وانتظام ضغط الدم، حيث أكمل برنامجه العلاجي وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.

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