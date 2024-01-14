4 مئوية.. القريات وطريف تسجلان أدنى درجة حرارة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 8:20 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم الأحد. وأوضح المركز أن القريات وطريف سجلتا 4 درجات مئوية، تلتها عرعر وسكاكا بـ7 درجات. وأضاف أن حائل ورفحاء سجلتا 8 درجات مئوية.

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