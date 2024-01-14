"تجمع الطائف" يبدأ في تفعيل مسار مراكز التحول الرقمي الطبي بالمستشفيات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 8:24 صباحاً

شرع التجمع الصحي بالطائف، في تفعيل مسار مراكز التحول الرقمي الطبي بالمستشفيات، والذي يُعتبر أحد مسارات مركز التحول الرقمي الطبي والتحكم بالموارد بالتجمع، والتي سيسهم فيها المركز بخدمات رقمية فريدة من نوعها، باستخدام مزيج من المشاركة والتكامل وتطبيق أفضل الممارسات العالمية. وعقد مركز التحول الرقمي وإدارة الموارد بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف للشؤون الرقمية المهندس محمد الغامدي الأسبوع الماضي اجتماعًا بمجمع الملك فيصل الطبي بمشاركة إدارة الطب الاتصالي وإدارة نموذج الرعاية لحوكمة مسار الطب الاتصالي والرعاية الافتراضية، وتعزيز التكامل بين المبادرات، والتي تأتي ضمن خطة وضعها المركز للتنفيذ والتفعيل بمرافق التجمع. ويستهدف المركز ضمان المواءمة والتكامل في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية متخصصة في الوقت المناسب لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالتجمع، إضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق مع التجمع وإدارة المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكذلك التخطيط والتنسيق لإدارة الأنشطة السريرية وغير السريرية ورقمنة الخدمات. جدير بالذكر أن المركز افتتحه الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف الدكتور طلال عبدالله المالكي، في وقت سابق، واستعرض أبرز مهامه والمؤشرات التي يعمل عليها ودوره في عملية رقمنة الخدمات بالتجمع لتحقيق مسار التحول الصحي بالتجمع وفق الرؤية الوطنية.

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