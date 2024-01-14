انت الان تتابع المرحلة الثانية لمعالجة أضرار قرود البابون.. تشمل المواقع الحساسة بالمدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
14 يناير 2024, 8:28 صباحاً
أوضح نائب مدير المشاريع في المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المهندس عمر السديس، أنه تمت دعوة المناطق المتضررة من قرود البابون إلى ورشة العمل للبحث عن حلول مستدامة لمعالج المشكلة.
وأضاف السديس، أن المركز يعمل مع جميع الشركاء على بحث المستجدات فيما يخص قرود البابون ويسعى لعقد مجموعة من ورش العمل والزيارات للمناطق التي تنتشر فيها لتكون الصورة الواضحة أمام الجميع.
ولفت إلى أنه تمت دعوة جميع المناطق المتضررة من إمارات المناطق والأمانات والبلديات والجامعات للشراكة مع المركز وتقديم الحلول المقترحة لمشكلة انتشارها.
وتابع في مداخلة مع برنامج اليوم على "الإخبارية"، أن المركز انتهى من المرحلة الخاصة بالتقييم وبحث أسباب المشكلة وأضرارها وحصر الأعداد في المناطق المتضررة، وبدأنا المرحلة الثانية لمعالجة المواقع الحساسة بالمدن والمواقع الهامة والطرق الرئيسة والمستشفيات لمعالجة المشكلة بشكل مستدام.
ويواصل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نشر الفرق الميدانية لمعالجة تزايد أعداد قرود "البابون" في عدد من المناطق المتضررة، حيث تمكن المركز من معالجة هذه البؤر في المناطق المتضررة، التي تتم معالجتها عبر دراسات علمية شارك فيها خبراء محليون ودوليون لمنع تزايد أعدادها وأضرارها في مهاجمة السكان، ونقل الأمراض والفيروسات، أو الإخلال بالتوازن البيئي، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
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