وسائل إعلام إسرائيلية: دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 8:33 صباحاً

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بسماع دوي انفجار قوي في خليج حيفا قرب مصافي تكرير النفط. ووفق ما نقله موقع RT الإخباري، ذكرت المصافي في حيفا أنه كان "هناك زيادة مفاجئة في الضغط في إحدى المنشآت، تسببت في كسر قرص الأمان.. ونتيجة لذلك، حدث دوي صوت بشكل مفاجئ يشبه صوت انفجار؛ لكن الأسباب لا تزال قيد التحقيق". وأكدت المصافي في حيفا أن "الانفجار لم يؤدِّ إلى إصابات". وقالت مصادر إعلامية إن الجبهة الداخلية في إسرائيل لم تصدر أي إنذار. وتقع حيفا على ساحل البحر الأبيض المتوسط على بعد 40 كلم تقريبًا من حدود لبنان الجنوبية.

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