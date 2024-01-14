شاهد.. "مدني الدمام" يباشر حريقاً في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز

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محمد بن مسعود - الدمام - باشرت فرق الدفاع المدني بالدمام، اليوم، حريقًا في حاويات بميناء الملك عبدالعزيز.

وقالت مديرية الدفاع المدني -التي نشرت صور الواقعة- "إنه لم يتم تسجيل أي إصابات في الحادث".

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