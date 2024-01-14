انت الان تتابع مقتل 5 جنود باكستانيين في انفجار بإقليم بلوشستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 10:00 صباحاً

أعلن الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، مقتل 5 من جنوده على الأقل في انفجار آليتهم خلال اشتباكاتٍ مع متمردين في إقليم بلوشستان- جنوب غربي البلاد. وقال الجيش الباكستاني في بيان، إن "5 جنود شجعان ضحوا بحياتهم، بعدما فجّر الإرهابيون عبوة ناسفة عند مرور سيارة لقوات الأمن"، موضحاً أنه "جرى تبادل كثيف لإطلاق النار، وقتل 3 متمردين". ووفق "الفرنسية"، وقع الحادث السبت في منطقة كيش في هذا الإقليم الذي يواجه فيه الجيش تمرداً منذ عقود. وتواجه باكستان البالغ عدد سكانها 240 مليون نسمة وتنظّم انتخابات تشريعية في الثامن من فبراير، أزمات أمنية واقتصادية وسياسية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم السبت، لكن بلوشستان تضم جماعات انفصالية عدة تشن تمرداً في المنطقة التي تهزّها أعمال عنف.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 5 جنود باكستانيين في انفجار بإقليم بلوشستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.