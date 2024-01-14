الأرصاد تكشف عن توقعات الطقس في المملكة اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة ونشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض، وتمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم/ساعة.