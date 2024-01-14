انت الان تتابع وفاة طالب سقط من سطح مدرسة بمكة.. والجهات الأمنية تحقق في الملابسات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 11:21 صباحاً

تُوُفي طالب في المرحلة المتوسطة بإحدى المدارس بمكة المكرمة، اليوم، عقب سقوطه من سطح المدرسة، وما زالت الجهات المختصة تحقق في ملابسات الحادثة. وتفيد المعلومات المتوفرة بأن الجهات الأمنية والإسعافية تلقت بلاغًا مفاده سقوط طالب كان قد اعتلى سطح المدرسة وسقط أرضًا، وعند وصول الفرق الإسعافية اتضحت وفاته متأثرًا بجروحه جراء سقوطه من سطح المدرسة. وما زالت الجهات المختصة تحقق في ملابسات الحادثة، التي شهدتها إحدى المدارس الواقعة في حي السبهاني جنوب العاصمة المقدسة.

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