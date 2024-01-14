"تنظيم الإعلام": منصة "إعلام" توفر كل الخدمات اللازمة لترخيص النشاط الإعلامي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 11:24 صباحاً

أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام أن منصة "إعلام" توفر كل الخدمات الإعلامية اللازمة لترخيص النشاط الإعلامي، كما توفر خدمات الفسح والتصنيف، بالإضافة إلى تصاريح تغطية الحج والمناسبات والبرامج الخاصة، وغيرها من الخدمات. وأضافت الهيئة أن إصدار الترخيص الإعلامي يساعد على تسهيل من ممارسة النشاط الإعلامي، وحماية الحقوق وتسجيلها بشكل رسمي، والعمل تحت إطار تنظيمي واضح للمؤسسات والشركات الإعلامية. ولفتت إلى إمكانية زيارة المنصة عبر الرابط: http://elaam.gamr.gov.sa.

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