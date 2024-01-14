انت الان تتابع انتظام 700 ألف طالب وطالبة بمدارس جدة ورابغ وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 11:28 صباحاً

انتظم أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، اليوم الأحد، بمدارس جدة ورابغ وخليص، في مختلف المراحل على مقاعد الدراسة. جاء ذلك بعد تمتُّعهم مع المعلمين والمعلمات بإجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، لاستكمال الفترة المتبقية من الفصل الدراسي، وسط نسبة حضور وانضباطية عالية. ورحبت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، بالطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية في المدارس. وأكدت أهمية الانضباط والبداية الجادة ومواصلة سير العملية التعليمية، والتحصيل الدراسي بهمة ومثابرة، متمنية للجميع التوفيق والسداد في رحلتهم التعليمية.

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