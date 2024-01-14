انت الان تتابع ميناء الدمام.. الدفاع المدني يواصل جهوده لإخماد"حريق الحاويات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تواصل فرق الدفاع المدني بالدمام جهودها للسيطرة على الحريق الذي نشب في حاويات في ميناء الدمام.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مديرية الدفاع المدني أن الفرق بالدمام باشرت حريقًا في حاويات بالمنطقة المساندة لميناء الملك عبدالعزيز، ولا إصابات.

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