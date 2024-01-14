انت الان تتابع ارتفاع عجز ميزانية "إسرائيل" إلى 6.6% بسبب تكلفة عدوانها على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يبدأ وزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، مناقشة ميزانية معدلة تتضمن إنفاقًا كبيرًا لتمويل عدوانها في غزة، ومن المتوقع إجراء تصويت عليها صباح غد الاثنين.

وأظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في "إسرائيل" أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمائة إلى 6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ووفقًا لمسودة الميزانية، سيؤدي العدوان على غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر، إلى تراجع النمو الاقتصادي للعام الجاري، بمقدار 1.1 نقطة مئوية بعد خسائر متوقعة قدرها 1.4 نقطة مئوية العام الماضي.

ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل "40.25 مليار دولار"، في الفترة 2023-2024 بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثالث من العام الماضي بشكل أبطأ مما كان متوقعًا في البداية، وسط توقعات بأن يتراجع النمو بشكل حاد في الربع الرابع بسبب الحرب في غزة.

وأظهرت بيانات لمكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 2.5 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 2.8 بالمائة.