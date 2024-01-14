انت الان تتابع الوقاية من ضغط الدم خلال الشتاء.. 6 نصائح من "الصحي السعودي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 1:02 مساءً

قدّم المجلس الصحي السعودي، 6 إرشادات للوقاية والتحكم في مستوى ضغط الدم خلال موسم الشتاء. ونصح عبر منشور له في منصة "إكس"، اليوم، بممارسة النشاط البدني، والحفاظ على وزن صحي، واتباع نظام غذائي صحي. كما نصح بالسيطرة على القلق والتوتر، والامتناع عن التدخين، وأيضًا التقليل من تناول الكافيين.

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