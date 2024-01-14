شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج جسم معدني ينهي معاناة مريض من ذوي الإعاقة الذهنية ببريدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى أطباء قسم مناظير الجهاز الهضمي في مستشفى بريدة المركزي عضو تجمع القصيم الصحي، معاناة التقيؤ المستمر لمريض من ذوي الإعاقة عبر تدخل طبي استغرق نص ساعة.

وقال تجمع القصيم الصحي إن المريض البالغ من العمر 30 عامًا حضر إلى قسم الاستقبال بالمستشفى وكان يعاني من ألم ويشكو من قيء مستمر منذ أربعه أيام، منوهًا إلى أن المريض معاق ذهنيًا ونزيل في مستشفى مركز التأهيل الشامل.

وذكر التجمع أنه بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة والتصوير بالأشعة تبين وجود جسم غريب في الجزء السفلي من المريء، فقرر الفريق الطبي المعالج عمل منظار علوي وتم إزالة الجسم المعدني من المريء دون حدوث أي مضاعفات.

وأكد أن العملية تكللت بالنجاح، وخضع المريض للملاحظة لمدة 24 ساعة وكانت الحالة مستقرة، ومن بعدها غادر عائداً إلى مركز التأهيل الشامل.

جدير بالإشارة أن مستشفى بريدة المركزي أجرى أكثر من 12 ألف عملية جراحية توزعت على مختلف الإقسام بالمستشفى، كما أنجز أكثر من مليوني فحص مخبري وذلك حتى نهاية الربع الثالث " يناير- سبتمبر" من العام المنصرم 2023م.