تنفيذ حكم القتل حدا بمواطن لقتله شخصين في القصيم

في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، تم تنفيذ حكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة القصيم، وذلك بعد إدانته بقتل شخصين في حادثتين منفصلتين.

أقدم الجاني، عبد العزيز بن هديب بن طحيمر المظيبري، على قتل حضرت بلي، وهو مواطن أفغاني، في شهر مايو 2023، ثم قتل نور الدين الفودين، وهو مواطن هندي، في شهر يونيو 2023.

أظهرت التحقيقات أن الجاني كان يتعاطى المخدرات في وقت ارتكابه الجريمتين، وأنه كان يستهدف الضحايا بشكل متعمد.

بناءً على ذلك، حكمت المحكمة المختصة على الجاني بحد الحرابة، وهو عقوبة القتل.

ووزارة الداخلية، إذ تعلن عن ذلك، فإنها تؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.