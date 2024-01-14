كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً باتجاه البحر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 14 يناير 2024, 1:43 مساءً

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً باتجاه البحر اليوم الأحد، في أول إطلاق صاروخي لها هذا العام. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً مجهولاً قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، لكنها لم تقدم تفاصيل أخرى، مثلاً، المدى الذي وصل إليه الصاروخ. وقالت وزارة الدفاع اليابانية أيضاً إنها رصدت احتمال إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي. وقال خفر السواحل الياباني نقلاً عن وزارة الدفاع إنه يعتقد أن الصاروخ المشتبه به سقط في المحيط. وكان هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية في عام 2024، وكانت المرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية إطلاق صاروخ علني في 18 ديسمبر، عندما اختبرت إطلاق صاروخها الباليستي العابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب "هواسونغ-18"، وهو السلاح الأكثر تقدماً في كوريا الشمالية، وتم تصميمه لضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة.

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