انت الان تتابع "مسك" تُضاعف أثر القادة وتبني جسور التواصل مع الشباب في "دافوس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تشارك مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" المنعقد في سويسرا، خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير 2024م تحت شعار "فكّر وأثّر: ضاعف أثرك"، حيث تواصل "مسك" جهودها لتمكين الشباب من بناء جسور التواصل مع القادة ومعالجة التحديات العالمية للشباب عبر الحوار الفعّال.

وتأتي مشاركة "مسك" للسنة السادسة في "دافوس"؛ بهدف إيجاد منصة عالمية للحوار بين القادة والشباب، والتركيز على التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب؛ إذ سيُسلّط الضوء على الفُرص البارزة في الذكاء الاصطناعي والمواطنة العالمية والابتكار من خلال إقامة "مجلس الشباب" الذي يجمع قادة العالم بالطاقات الشبابية، إلى جانب مساحات تفاعلية يُشارك فيها 35 متحدثًا ومتحدثة في عشر جلسات حوارية تُعزّز الحوار، ويُناقش من خلالها الموضوعات ذات الأهمية، وأثر مبادرات وبرامج مسك على مجتمع الشباب محليًا وعالميًا، فيما تأتي منصة "المواطنين المؤثرين" وهي مساحة مخصصة لاكتشاف مبادرات مسك المحفزة للتغيير، وتمكين المجتمعات المحلية التي يُشارك في تقديمها الشباب السعودي المُستفيد من برامج المؤسسة.

كما خُصّصت منصة حوارية تجمع الشباب والقادة تحت عنوان "حوار بلا حدود"؛ لدراسة أثر القادة على التغيير المجتمعي الذي يحركه الشباب، في حين تأتي المساحة التفاعلية الثالثة بالإضافة إلى ثلاث طاولات مُستديرة؛ لعرض توصيات الشباب على القادة، بما يُمكّن أصحاب القرار من مضاعفة أثر مجتمع الشباب، وتوفير الفرص التي تدعمه وتأخذ بأفكاره وتوصياته؛ لابتكار حلول جذرية لمعالجة التحديات العالمية للشباب.